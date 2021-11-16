Позачергове засідання Ради: Стефанчук підписав розпорядження

У вівторок, 16 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання. Воно відбудеться з ініціативи президента України Володимира Зеленського у четвер, 18 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради у Telegram.
На засіданні розглянуть низку економічних питань - від фінансів до індустріальних парків.
На порядку денному такі законопроекти:
Нагадаємо, у Верховній Раді ввели обмеження на вхід до адмінбудівлі. Посилення карантину в парламенті стосуватиметься невакцинованих осіб.