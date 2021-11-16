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Позачергове засідання Ради: Стефанчук підписав розпорядження

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 16 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання. Воно відбудеться з ініціативи президента України Володимира Зеленського у четвер, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради у Telegram.

На засіданні розглянуть низку економічних питань - від фінансів до індустріальних парків.

На порядку денному такі законопроекти:

  • №5315 - про страхування;
  • №5125 - про кредитні спілки. Проект закону продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
  • №5542-1 - щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тисяч гривень з 1 січня 2023 року;
  • №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії. Законопроект стане основою правового регулювання всього ринку фінансових послуг;
  • №5688 та 5689 - законопроекти, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.

Нагадаємо, у Верховній Раді ввели обмеження на вхід до адмінбудівлі. Посилення карантину в парламенті стосуватиметься невакцинованих осіб.

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