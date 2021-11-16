Внеочередное заседание Рады: Стефанчук подписал распоряжение
Архивное фото: председатель ВР Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве заседания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 16 ноября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания. Оно состоится по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 18 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады в Telegram.
На заседании рассмотрят ряд экономических вопросов - от финансов до индустриальных парков.
На повестке дня такие законопроекты:
- №5315 - о страховании;
- №5125 - о кредитных союзах. Проект закона продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;
- №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях. Законопроект станет основой правового регулирования всего рынка финансвовых услуг;
- №5688 и 5689 - законопроекты, которые устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
Напомним, в Верховной Раде ввели ограничения на вход в админздание. Усиление карантина в парламенте будет касаться невакцинированных лиц.