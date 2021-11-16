Позачергове засідання Ради: Стефанчук підписав розпорядження
Архівне фото: голова ВР Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 16 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання. Воно відбудеться з ініціативи президента України Володимира Зеленського у четвер, 18 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради у Telegram.
На засіданні розглянуть низку економічних питань - від фінансів до індустріальних парків.
На порядку денному такі законопроекти:
- №5315 - про страхування;
- №5125 - про кредитні спілки. Проект закону продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
- №5542-1 - щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тисяч гривень з 1 січня 2023 року;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії. Законопроект стане основою правового регулювання всього ринку фінансових послуг;
- №5688 та 5689 - законопроекти, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.
Нагадаємо, у Верховній Раді ввели обмеження на вхід до адмінбудівлі. Посилення карантину в парламенті стосуватиметься невакцинованих осіб.