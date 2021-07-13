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Внеочередное заседание Рады: в СН не исключают работу до ночи

Автор: Юлия Струк

Верховная рада во вторник собралась на внеочередное заседание. Во фракции "Слуга народа" не исключают, что парламент будет работать до ночи.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Отметим, внеочередное заседание началось с рассмотрения закона №3822 о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром". Проект рассматривают во втором чтении. Нардепы идут по всем поправкам, всего их в документе 1084.

"Рада будет работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня. Нужно будет до ночи - будем до ночи", - отметила Кравчук.

Отметим, всего в повестке дня этого заседания пять законопроектов.

Напомним, на прошлой неделе Кравчук прогнозировала работу парламента до поздней ночи из-за проведения внеочередных заседаний.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного в четверг. На нем нардепы должны рассмотреть 13 проектов законов.

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внеочередное заседаниеСлуга народаЕвгения КравчукВерховная рада