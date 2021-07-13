Внеочередное заседание Рады: в СН не исключают работу до ночи

Верховная рада во вторник собралась на внеочередное заседание. Во фракции "Слуга народа" не исключают, что парламент будет работать до ночи.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Отметим, внеочередное заседание началось с рассмотрения закона №3822 о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром". Проект рассматривают во втором чтении. Нардепы идут по всем поправкам, всего их в документе 1084.

"Рада будет работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня. Нужно будет до ночи - будем до ночи", - отметила Кравчук.

Отметим, всего в повестке дня этого заседания пять законопроектов.