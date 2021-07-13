Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение о созыве
В четверг, 15 июля, состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.
"В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 15 июля 2021 года", - говорится в документе.
В повестке дня - 13 законопроектов:
- об онлайн-прописке для украинцев №5463;
- о государственном экологическом контроле №3091;
- о территории Изумрудной сети №4461;
- о е-системе разрешений на выбросы №4167;
- о праве Кабмина согласовывать изменение целевого назначения лесов №5650;
- о сокращении выбросов в атмосферу предприятиями за 10 лет №5339;
- о противодействии жестокому обращению с животными №2351;
- об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых №3676;
- об обязательстве ГСЧС отправлять украинцам аварийные оповещения №4407;
- о регулировании хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами №4259;
- о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества №4572;
- о Рaperless в Украине №5495;
- о финансировании из госбюджета реставрации памятников нацзначения №5551-2.
Напомним, сегодня также состоится внеочередное заседание парламента. На повестке дня - пять законов.
Ранее стало известно, что на этой неделе ВР соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.
Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City".