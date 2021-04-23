Позачергове засідання Ради: з'явився попередній порядок денний
Фото: з'явився попередній порядок позачергового засідання ВР (Віталій Носач/РБК-Україна)
Наступного тижня ймовірно відбудеться позачергове засідання Верховної ради. З'явився попередній порядок денний засідання.
"Колеги ініціюють позачергове засідання ВРУ наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроектів. Почався збір підписів депутатів", - написав парламентарій.
Отже, у порядку денному наступні законопроекти:
- №5304 - про внесення змін до ЗУ про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
- №4236 - про внесення змін до деяких законів України
- щодо активізації діяльності наукових парків;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
- №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування
- сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
- №3718 - про основні засади молодіжної політики;
- №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
- №3985 - про запуск електронного правосуддя;
- №2164 - про процедуру заочного арешту;
- №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
- №5246 - закон Володимира Зеленського про "суд у смартфоні";
- №5175 - продовження мита на експорт брухту;
- №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
- №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.
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