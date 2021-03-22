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Внеочередное заседание Рады: известна предварительная дата

Автор: Роман Тверденко

Внеочередное заседание Верховной рады должно состояться в пятницу, 26 марта. На нем могут рассмотреть ряд вопросов.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

Он не назвал повестку. Вероятно, на нем могут рассмотреть доклады силовых ведомств касательно протеста под Офисом президента, который состоялся 20 марта.

Также в него могут включить вопросы о тарифах, растаможке автомобилей и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) для ФОП.

Напомним, что фракция "Слуги народа" инициировала внеочередное заседание Верховной рады. На нем хотят дать оценку протестам сторонников активиста Сергея Стерненко, в ходе которого были разрисованы стены Офиса президента и выбито стекло во входной двери.

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