Внеочередное заседание Рады: известна предварительная дата

Внеочередное заседание Верховной рады должно состояться в пятницу, 26 марта. На нем могут рассмотреть ряд вопросов.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.
Он не назвал повестку. Вероятно, на нем могут рассмотреть доклады силовых ведомств касательно протеста под Офисом президента, который состоялся 20 марта.
Также в него могут включить вопросы о тарифах, растаможке автомобилей и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) для ФОП.
Напомним, что фракция "Слуги народа" инициировала внеочередное заседание Верховной рады. На нем хотят дать оценку протестам сторонников активиста Сергея Стерненко, в ходе которого были разрисованы стены Офиса президента и выбито стекло во входной двери.