Позачергове засідання Ради: відома попередня дата

Позачергове засідання Верховної ради має відбутися в п'ятницю, 26 березня. На ньому можуть розглянути ряд питань.

Він не назвав порядку. Ймовірно, на ньому можуть розглянути доповіді силових відомств щодо протесту під Офісом президента, який відбувся 20 березня.

Також у нього можуть включити питання про тарифи, розмитнення автомобілів і закон про реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП.