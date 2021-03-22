Позачергове засідання Ради: відома попередня дата

Позачергове засідання Верховної ради має відбутися в п'ятницю, 26 березня. На ньому можуть розглянути ряд питань.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram.
Він не назвав порядку. Ймовірно, на ньому можуть розглянути доповіді силових відомств щодо протесту під Офісом президента, який відбувся 20 березня.
Також у нього можуть включити питання про тарифи, розмитнення автомобілів і закон про реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП.
Нагадаємо, що фракція "Слуги народу" ініціювала позачергове засідання Верховної ради. На ньому хочуть дати оцінку протестів прихильників активіста Сергія Стерненко, в ході якого були розмальовані стіни Офісу президента і вибито скло у вхідних дверях.