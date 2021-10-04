Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение

о внесении изменений в закон Украины "О пенсионном обеспечении" относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного суда Украины от 23 января 2020 1-р / 2020 относительно отмены увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет №2810;