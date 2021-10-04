ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 октября 2021 15:50
Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение Фото: Верховная рада 7 октября соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 7 октября, состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

"Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 7 октября внеочередного заседания парламента", - говорится в сообщении.

В ходе внеочередного заседания нардепы рассмотрят следующие проекты законов:

  • относительно обеспечения осовременивания и повышение размеров пенсий №4038;

  • относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы №4041;

  • о внесении изменений в закон Украины "О пенсионном обеспечении" относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного суда Украины от 23 января 2020 1-р / 2020 относительно отмены увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет №2810;

  • относительно уточнения порядка выплаты пенсии №5606;

  • о внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения размера пенсионных выплат №4031;

  • о внесении изменений в закон Украины "О Государственный бюджет Украины на 2021" относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту до размера фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность №4566;

  • о внесении изменения в статью 6 закона Украины "О социальной защите детей войны" относительно государственной социальной поддержки детей войны №5605.

Напомним, ранее Разумков опроверг, что его отзыв с поста спикера Верховной рады может состояться во вторник-среду.

Кроме того, стало известно, что парламент примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков Верховная рада Внеочередное заседание Рады
NEWS
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров