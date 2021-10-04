Позачергове засідання Ради в четвер: Разумков підписав розпорядження

У четвер, 7 жовтня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради .

Про внесення зміни до статті 6 закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо державної соціальної підтримки дітей війни №5605.

Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність №4566;

Про внесення змін до закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення розміру пенсійних виплат №4031;

Про внесення змін до закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного суду України від 23 січня 2020 1-р / 2020 щодо скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років №2810;

Нагадаємо, раніше Разумков спростував, що його відкликання з посади спікера Верховної ради може відбутися у вівторок-середу.

Крім того, стало відомо, що парламент прийме закон про державний бюджет на 2022 рік у першому читанні до 20 жовтня.