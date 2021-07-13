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Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение о созыве

Автор: Юлия Струк

В четверг, 15 июля, состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

"В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 15 июля 2021 года", - говорится в документе.

В повестке дня - 13 законопроектов:

  • об онлайн-прописке для украинцев №5463;
  • о государственном экологическом контроле №3091;
  • о территории Изумрудной сети №4461;
  • о е-системе разрешений на выбросы №4167;
  • о праве Кабмина согласовывать изменение целевого назначения лесов №5650;
  • о сокращении выбросов в атмосферу предприятиями за 10 лет №5339;
  • о противодействии жестокому обращению с животными №2351;
  • об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых №3676;
  • об обязательстве ГСЧС отправлять украинцам аварийные оповещения №4407;
  • о регулировании хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами №4259;
  • о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества №4572;
  • о Рaperless в Украине №5495;
  • о финансировании из госбюджета реставрации памятников нацзначения №5551-2.

Напомним, сегодня также состоится внеочередное заседание парламента. На повестке дня - пять законов.

Ранее стало известно, что на этой неделе ВР соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City".

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внеочередное заседаниеДмитрий РазумковВерховная рада