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Позачергове засідання Ради у четвер: Разумков підписав розпорядження про скликання

Автор: Юлія Струк

У четвер, 15 липня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

"У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 15 липня 2021 року", - сказано у документі.

У порядку денному - 13 законопроектів:

  • про онлайн-прописку для українців №5463;
  • про державний екологічний контроль №3091;
  • про території Смарагдової мережі №4461;
  • про е-систему дозволів на викиди №4167;
  • про право Кабміну погоджувати зміну цільового призначення лісів №5650;
  • про скорочення викидів у повітря підприємствами за 10 років №5339;
  • про протидію жорстокому поводженню з тваринами №2351;
  • про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин №3676;
  • про зобов'язання ДСНС надсилати українцям аварійні оповіщення №4407;
  • про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами №4259;
  • про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна №4572;
  • про Рaperless в Україні №5495;
  • про фінансування з держбюджету реставрації пам’яток нацзначення №5551-2.

Нагадаємо, сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту. На порядку денному - п'ять законів.

Раніше стало відомо, що на цьому тижні ВР збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City".

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внеочередное заседаниеДмитро РазумковВерховна рада