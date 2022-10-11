Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинув суддя Арбітражного суду Москви, - ЗМІ

"За наявними даними, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Серед них виявився суддя Арбітражного суду Москви Сергій Володимирович Маслов", - сказав співробітник екстрених служб.

При цьому він додав, що впізнання тіл загиблих все ще продовжується.

Зазначимо, до сьогодні було відомо про трьох загиблих через вибух на Кримському мосту.