В результате взрыва на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ

"По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов", - сказал сотрудник экстренных служб .

При этом он добавил, что опознание тел погибших все еще продолжается.

Отметим, до сегодняшнего дня было известно о трех погибших из-за взрыва на Крымском мосту.