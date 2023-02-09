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Вибух у Дарницькому районі Києва: троє загиблих, під завалами ще одна людина

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Київ, Четвер 09 лютого 2023 19:20
Вибух у Дарницькому районі Києва: троє загиблих, під завалами ще одна людина Фото: кількість загиблих внаслідок вибуху в Києві зросла до трьох (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі загинули троє людей. Ще одна людина перебуває під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА) у Telegram.

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі троє людей загинули. Під завалами залишається ще одна людина", - йдеться у повідомленні.

При цьому внаслідок вибуху постраждали шестеро людей. П'ятьох доправили до лікарень, ще одна людина - відмовилася від госпіталізації. Усі мають ушкодження різного ступеня важкості.

"Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у Дарницькому районі столиці вибухнув газовий балон.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом вибуху.

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