Через удар по пункту управління РФ у Курській області загинули 20 офіцерів, - Зеленський

"Там просто був уражений пункт управління. Перед тим, як 2,5 км пройти, наші вразили пункт управління на Курщині", - розповів він.

За словами президента, там загинуло багато офіцерів.

"Мені сказали, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни", - констатував Зеленський.