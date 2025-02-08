Из-за удара по пункту управления РФ в Курской области погибли 20 офицеров, - Зеленский

Украинские военные поразили пункт управления в Курской области 3 февраля. Оккупанты понесли большие потери среди офицерского состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Reuters президента Украины Владимира Зеленского.
"Там просто был поражен пункт управления. Перед тем, как 2,5 км пройти, наши поразили пункт управления на Курщине", - рассказал он.
По словам президента, там погибло много офицеров.
"Мне сказали, что наверное 20 погибших офицеров. Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне", - констатировал Зеленский.
Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления в Новоивановке Курской области 3 февраля. Добавим, что украинские военные продолжают наступление на этом направлении и по данным Зеленского, ВСУ удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.
В то же время, российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении. В свою очередь, ВСУ уже успели уничтожить сотни военных РФ и КНДР.
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