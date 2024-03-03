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Внаслідок удару по Одесі загинула родина військових з 7-місячною донькою

Фото: Олег та Тетяна Кравець (t.me/KOS_ZSU)
Автор: Наталія Юрченко

Родина українських військових загинула в Одесі внаслідок російської атаки 2 березня. Ворожий удар також забрав життя семимісячної дитини захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ у Telegram.

Внаслідок удару "Шахеда" по дев'ятиповерхівці в Одесі загинули Олег та Тетяна Кравець. Вони познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. 29 лютого їй виповнилось лише сім місяців.

Тетяна мала ще двох дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами.

Зазначається, що брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.

Цинічний удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир.

Відомо вже про десятьох загиблих внаслідок атаки. Серед жертв російської атаки є троє дітей, зокрема, немовлята. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії продовжується, під завалами ще перебувають люди.

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