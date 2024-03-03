В результате удара по Одессе погибла семья военных с 7-месячной дочерью

В результате удара "Шахеда" по девятиэтажке в Одессе погибли Олег и Татьяна Кравец. Они познакомились на службе, позже женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. 29 февраля ей исполнилось всего семь месяцев.

У Татьяны было еще двое детей от предыдущего брака: 9-летний Сергей и 8-летняя Злата, их до сих пор ищут под завалами.

Отмечается, что брат Олега погиб в 2014 году в зоне АТО.

Цинический удар по Одессе 2 марта

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир.

Известно уже о десяти погибших в результате атаки. Среди жертв российской атаки трое детей, в частности, младенцы. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается, под завалами находятся еще люди.