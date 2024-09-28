Внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинув іранський генерал, - Times of Israel

Вчора армія Ізраїлю завдала удару по столиці Лівану Бейруту, в результаті якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Наразі стало відомо, що окрім нього загинув іранський генерал.

"Нілфорушан керував оперативним командуванням КВІР, яке безпосередньо бере участь у різних військових та охоронних операціях, включаючи придушення протестів в Ірані та військові дії за кордоном, зокрема у Сирії", - пише Clash Report.

Видання пише, що згідно з публікаціями іранських ЗМІ, внаслідок ізраїльських ударів у п'ятницю було вбито заступника командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР) Аббаса Нілфорушан.

Атака Ізраїлю на Бейрут

Як ми писали раніше, метою атаки ізраїльської армії був Хасан Насралла, який очолював угруповання "Хезболла" протягом 32 років.

Після ударів у ЗМІ з'явилася суперечлива інформація. Одні стверджували, що Насралла було вбито, інші писали, що він живий. Reuters, у свою чергу, повідомляло, що лідер "Хезболли" після атаки не виходив на зв'язок. Однак сьогодні ліванське угруповання підтвердило загибель ватажка.

Чим відомий Хассан Насралла і чому він став метою атаки Ізраїлю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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