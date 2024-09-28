Внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинув іранський генерал, - Times of Israel
Вчора армія Ізраїлю завдала удару по столиці Лівану Бейруту, в результаті якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Наразі стало відомо, що окрім нього загинув іранський генерал.
Передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Видання пише, що згідно з публікаціями іранських ЗМІ, внаслідок ізраїльських ударів у п'ятницю було вбито заступника командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР) Аббаса Нілфорушан.
"Нілфорушан керував оперативним командуванням КВІР, яке безпосередньо бере участь у різних військових та охоронних операціях, включаючи придушення протестів в Ірані та військові дії за кордоном, зокрема у Сирії", - пише Clash Report.
Атака Ізраїлю на Бейрут
Як ми писали раніше, метою атаки ізраїльської армії був Хасан Насралла, який очолював угруповання "Хезболла" протягом 32 років.
Після ударів у ЗМІ з'явилася суперечлива інформація. Одні стверджували, що Насралла було вбито, інші писали, що він живий. Reuters, у свою чергу, повідомляло, що лідер "Хезболли" після атаки не виходив на зв'язок. Однак сьогодні ліванське угруповання підтвердило загибель ватажка.
Чим відомий Хассан Насралла і чому він став метою атаки Ізраїлю, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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