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Внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинув іранський генерал, - Times of Israel

Субота 28 вересня 2024 17:24
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Внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинув іранський генерал, - Times of Israel Фото: заступник КСІР Аббас Нілфорушан (x.com/clashreport)
Автор: Едуард Ткач

Вчора армія Ізраїлю завдала удару по столиці Лівану Бейруту, в результаті якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Наразі стало відомо, що окрім нього загинув іранський генерал.

Передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання пише, що згідно з публікаціями іранських ЗМІ, внаслідок ізраїльських ударів у п'ятницю було вбито заступника командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР) Аббаса Нілфорушан.

"Нілфорушан керував оперативним командуванням КВІР, яке безпосередньо бере участь у різних військових та охоронних операціях, включаючи придушення протестів в Ірані та військові дії за кордоном, зокрема у Сирії", - пише Clash Report.

Атака Ізраїлю на Бейрут

Як ми писали раніше, метою атаки ізраїльської армії був Хасан Насралла, який очолював угруповання "Хезболла" протягом 32 років.

Після ударів у ЗМІ з'явилася суперечлива інформація. Одні стверджували, що Насралла було вбито, інші писали, що він живий. Reuters, у свою чергу, повідомляло, що лідер "Хезболли" після атаки не виходив на зв'язок. Однак сьогодні ліванське угруповання підтвердило загибель ватажка.

Чим відомий Хассан Насралла і чому він став метою атаки Ізраїлю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Ліван Іран Хезболла
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