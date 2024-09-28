В результате удара Израиля по Бейруту погиб иранский генерал, - Times of Israel

Вчера армия Израиля нанесла удар по столице Ливана Бейруту, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Сейчас стало известно, что кроме него погиб иранский генерал.

"Нилфорушан руководил оперативным командованием КСИР, которое напрямую участвует в различных военных и охранных операциях, включая подавление протестов в Иране и военные действия за рубежом, в частности в Сирии", - пишет Clash Report.

Издание пишет, что согласно публикациям иранских СМИ, в результате израильских ударов в пятницу был убит заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Аббас Нилфорушан.

Атака Израиля на Бейрут

Как мы писали ранее, целью атаки израильской армии был Хасан Насралла, который возглавлял группировку "Хезболла" на протяжении 32 лет.

После ударов в СМИ появилась противоречивая информация. Одни утверждали, что Насралла был убит, другие писали, что он жив. Reuters в свою очередь сообщало, что лидер "Хезболлы" после атаки не выходил на связь. Однако сегодня ливанская группировка подтвердила гибель главаря.

Чем известен Хассан Насралла и по какой причине он стал целью атаки Израиля, читайте в материале РБК-Украина.

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