Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, - МВС

Внаслідок масованої російської ракетної атаки по Україні у вівторок, 15 листопада, було завдано шкоди близько 30 об'єктам. На кожному з них працюють фахівці, вивчаючи наслідки та ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами чиновника, на місцях попадань ворожих ракет поліція проводить огляди, збираються залишки ракет, якими обстріляли ці об'єкти.

"Дійсно можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало", - наголосив міністр.

Поки не зібрано всіх даних про наслідки ударів противника по об'єктах - завдані ушкодження ще оцінюються, фахівці працюють на кожному з них, де були влучення ракет.

Монастирський розповів, що співробітник зафіксували шістьох травмованих та одного загиблого.

"Три з них у Києві, інші троє в іншому населеному пункті. Вранці буде ще точніша інформація", - додав глава МВС.