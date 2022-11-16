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В результате российской ракетной атаки в Украине нанесен ущерб около 30 объектам, - МВД

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Среда 16 ноября 2022 07:17
В результате российской ракетной атаки в Украине нанесен ущерб около 30 объектам, - МВД Фото: Денис Монастырский, глава МВД Украины (facebook.com/moden.ua)
Автор: Владимир Костырин

В результате массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник, 15 ноября, был нанесен ущерб около 30 объектам. На каждом из них работают специалисты, изучая последствия и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, на местах попаданий вражеских ракет полиция проводит осмотры, собираются остатки ракет, которыми были обстреляны эти объекты.

"Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало", - подчеркнул министр.

Пока не собраны все данные о последствиях ударов противника по объектам - нанесенный ущерб еще оценивается, специалисты работают на каждом из них, где были попадания ракет.

Монастырский рассказал, что сотрудник зафиксировали шесть травмированных и одного погибшего.

"Три из них в Киеве, другие трое в другом населенном пункте. Утром будет еще более точная информация", - добавил глава МВД.

Напомним, ранее глава Львовской ОВА рассказал о последствиях вражеского ракетного обстрела и заявил о "прилетах" по трем объектам критической инфраструктуры.

Как информировали украинские военные, всего 15 ноября российские оккупанты выпустил по нашей стране до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения РФ.

Добавим также, что вчера ВСУ удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан".

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