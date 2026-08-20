У Києві внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, є поранені

За оперативною інформацією від столичної влади, після опівночі з'явилися перші підтверджені дані щодо жертв ворожого обстрілу.

"Станом на 00:55 відомо про 3 поранених від ворожої атаки. Також відомо про одну загиблу людину", - повідомили в КМВА.

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Станом на 01:15 кількість постраждалих зросла вже до шести поранених, а число загиблих - до двох жінок.

На місцях падіння уламків та влучань у кількох районах столиці продовжують працювати екстрені служби, бригади медиків та рятувальники.