В Киеве в результате ракетного удара погибли две женщины, есть раненные

По оперативной информации от столичных властей, после полуночи появились первые подтвержденные данные о жертвах вражеского обстрела.

"По состоянию на 00:55 известно о 3 раненых от вражеской атаки. Также известно об одном погибшем человеке", - сообщили в КМВА.

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По состоянию на 01:15 количество пострадавших увеличилось уже до шести раненых, а число погибших - до двух женщин.

На местах падения обломков и попаданий в нескольких районах столицы продолжают работать экстренные службы, бригады медиков и спасатели.