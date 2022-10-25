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Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі трапилась пожежа на АЗС: є жертви

Фото: Внаслідок ракетної атаки на Дніпро трапилась пожежа на АЗС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи", - заявив Філатов.

За його інформацією, одна людина загинула в автомобілі, інша на автомийці, яка розташована поряд з АЗС.

Трохи раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, щоросійські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Двоє цивільних вдалося врятувати.

"Станом на зараз пожежу локалізовано на площі 300 метрів квадратних", - заявив Тимошенко.

Оновлено 22:23

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченко заявив, що кількість поранених збільшилась до трьох осіб.

Оновлено 23:04

Різниченко розповів деталі російської атаки по Дніпру.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 23:16

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на обстріл Дніпра.

"Черговий теракт. Внаслідок обстрілу росіян у Дніпрі є загиблі. Серед них - вагітна жінка. Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з ТікТоку закликають "спалювати" українців", - йдеться у повідомленні.

Єрмак додав, що відповідальність за це буде максимально жорсткою.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також вранці 10 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим.

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