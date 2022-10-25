В результате ракетной атаки в Днепре произошел пожар на АЗС: есть жертвы

"В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица", - заявил Филатов.

По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

Несколько ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал , что российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Двое гражданских удалось спасти.

"По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - заявил Тимошенко.

Обновлено 22:23

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что количество раненых увеличилось до трех человек.