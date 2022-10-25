У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У вівторок, 25 жовтня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про причини вибухів в обласному центрі не повідомляється. На даний момент представники військової адміністрації Дніпра подію не коментували. До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися у бомбосховищах.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на околиці міста трапилась сильна пожежа.

Оновлено 21:43

Дніпровський міський голова Борис Філатов заявив, що у місті схоже був прильот.

"Чекаємо офіційної інфо від воєнної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 21:48

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив пожежу у Дніпрі.

"Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", - заявив Тимошенко.