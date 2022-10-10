У Дніпрі пролунало кілька вибухів: що відомо
Фото: у Дніпрі пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Вранці 10 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є приліт. Очевидці публікують відео із сильним задимленням.
Крім того, очевидці повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа.
Нагадаємо, у Києві вранці 10 жовтня також пролунали вибухи . За словами мера міста, в одному із районів столиці є "приліт".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.