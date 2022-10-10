У Дніпрі пролунало кілька вибухів: що відомо

Фото: у Дніпрі пролунало кілька вибухів (Getty Images)

Вранці 10 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є приліт. Очевидці публікують відео із сильним задимленням. Крім того, очевидці повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа.