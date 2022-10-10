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У Дніпрі пролунало кілька вибухів: що відомо

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Дніпро, Понеділок 10 жовтня 2022 08:38
У Дніпрі пролунало кілька вибухів: що відомо Фото: у Дніпрі пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 10 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є приліт. Очевидці публікують відео із сильним задимленням.

Крім того, очевидці повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа.

Нагадаємо, у Києві вранці 10 жовтня також пролунали вибухи . За словами мера міста, в одному із районів столиці є "приліт".

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