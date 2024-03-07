Внаслідок ракетного удару по Сумах є загиблі

Російські окупанти сьогодні, 7 березня, ракетним ударом убили мирних мешканців Сум. Винні будуть відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких", - заявив Зеленський.

За його словами, Росія обов'язково відповідатиме за таке зло. Українські захисники забезпечать відповідальність для терористів

Удар по Сумах

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, російські окупанти вдарили ракетами по Сумах.

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок російського ракетного удару по Сумах у місті пошкодження отримали лікувальні та навчальні заклади.

Також було відомо про одного постраждалого.