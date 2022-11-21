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Внаслідок пожежі в центрі Москви загинули шестеро людей

Фото: у Москві сталася масштабна пожежа (t.me/mchsmsk)
Автор: Володимир Костирін

У столиці РФ Москві внаслідок сильної пожежі, що сталася на території складського приміщення в неділю, 20 листопада, загинули шестеро людей - тіла виявили під час розбору завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби головного управління МНС РФ по Москві.

Займання сталося у 2-х поверховому цегляному складському будинку в центрі міста за адресою Комсомольська площа, буд. 1А, стр. 18. Вогонь охопив площу близько 2500 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі обвалилося перекриття між 1 та 2 поверхами.

Пожежники повністю ліквідували полум'я близько опівночі.

Московські МНСники розповіли, що в ході розбору завалів було виявлено 5 загиблих та 1 особа постраждала. Але близько першої години ночі стало відомо, що кількість жертв склала шість осіб. Також семеро були евакуйовані.

"До гасіння пожежі залучено 42 одиниці техніки та 121 особового складу МНС Москви, а також пожежний потяг", - йдеться в заяві.

Для доступу пожежників до місця події довелося встановити підйомний механізм.

Пожежа у Москві на Комсомольській площі (фото: t.me/mchsmsk)

За даними з відкритих джерел, у будівлі, де сталася пожежа, знаходився магазин меблів та світильників та магазин квітів - саме в останньому і сталося загоряння.

Екстрені служби заявляють, що причиною пожежі стали несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі.

Раніше повідомлялося, що перед цим у РФ під Санкт-Петербургом стався потужний вибух та пожежа. За даними рятувальників, на газопроводі відбулася розгерметизація з наступним спалахом.

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