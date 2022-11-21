RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате пожара в центре Москвы погибли шесть человек

Фото: в Москве произошел масштабный пожар (t.me/mchsmsk)
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве в результате сильного пожара, произошедшего на территории складского помещения в воскресенье, 20 ноября, погибли шесть человек - тела обнаружили в ходе разбора завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы главного управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в 2-х этажном кирпичном складском здании в центре города по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Огонь объял площадь около 2500 квадратных метров.

В результате пожара обрушилось перекрытие между 1 и 2 этажами.

Пожарные полностью ликвидировали пламя около полуночи.

Московские МЧСники рассказали, что в ходе разбора завалов было обнаружено 5 погибших и 1 человек пострадал. Но около часа ночи стало известно, что количество жертв составило шесть человек. Также семеро были эвакуированы.

"К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", - говорится в заявлении.

Для доступа пожарных к месту происшествия пришлось установить подъемный механизм.

Пожар в Москве на Комсомольской площади (фото: t.me/mchsmsk)

По данным из открытых источников, в здании, где произошел пожар, находился магазин мебели и светильников и магазин цветов - именно в последнем и случилось возгорание.

Экстренные службы заявляют, что причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

Ранее сообщалось, что перед этим в РФ под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв и пожар. По данным спасателей, на газопроводе произошла разгерметизация с последующей вспышкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПожар