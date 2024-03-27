Внаслідок обвалу мосту в Балтіморі є зниклі безвісти, ймовірно вони загинули, - Reuters

Падіння мосту в США

У вівторок, 26 березня, в американському порту Балтімор обрушився великий міст після удару контейнеровозу. Внаслідок цього автомобілі та близько 20 людей впали в річку. Губернатор Меріленда оголосив надзвичайний стан. Рятувальники шукають тих, хто вижив у річці Патапско після того, як величезні прольоти моста Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,57 км впали у воду.

Порт Балтімор

Балтімор є найбільш завантаженим портом США з відправки автомобілів. У 2023 році приватні та громадські термінали порту Балтімора обслужили 847 158 автомобілів та легких вантажівок, більше, ніж у будь-якому іншому порту США. За даними веб-сайту уряду Меріленда, порт також перевалює сільськогосподарську та будівельну техніку, цукор, гіпс та вугілля.

Судно довжиною 948 футів (288,95 м) зазнало миттєвої втрати тяги та кинуло якорі в рамках аварійних процедур перед зіткненням, повідомила компанія Synergy Marine Pte Ltd.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.