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Внаслідок обвалу мосту в Балтіморі є зниклі безвісти, ймовірно вони загинули, - Reuters

Фото: міст у Балтиморі впав після удару контейнеровозу (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Після того, як в американському порту Балтімор вранці 26 березня обрушився великий міст, шестеро робітників зникли безвісти. Контр-адмірал берегової охорони Шеннон Гілріт сказав, що немає сподівання знайти їх живими через холодну воду та тривалий проміжок часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки водолазні команди стикаються зі складними умовами в темних водах, усіяних уламками, активні пошуково-рятувальні операції було призупинено приблизно через 18 годин після аварії, повідомили представники берегової охорони США та поліції штату Меріленд.

Полковник поліції штату Роланд Батлер сказав, що влада сподівається повернути водолазів у воду в середу, щоб знайти останки робітників.
 

Падіння мосту в США

У вівторок, 26 березня, в американському порту Балтімор обрушився великий міст після удару контейнеровозу. Внаслідок цього автомобілі та близько 20 людей впали в річку. Губернатор Меріленда оголосив надзвичайний стан. Рятувальники шукають тих, хто вижив у річці Патапско після того, як величезні прольоти моста Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,57 км впали у воду.

Порт Балтімор

Балтімор є найбільш завантаженим портом США з відправки автомобілів. У 2023 році приватні та громадські термінали порту Балтімора обслужили 847 158 автомобілів та легких вантажівок, більше, ніж у будь-якому іншому порту США. За даними веб-сайту уряду Меріленда, порт також перевалює сільськогосподарську та будівельну техніку, цукор, гіпс та вугілля.

Судно довжиною 948 футів (288,95 м) зазнало миттєвої втрати тяги та кинуло якорі в рамках аварійних процедур перед зіткненням, повідомила компанія Synergy Marine Pte Ltd.

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