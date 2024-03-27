RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате обвала моста в Балтиморе есть пропавшие без вести, вероятно, они погибли, - Reuters

Фото: мост в Балтиморе упал после удара контейнеровоза (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

После того, как в американском порту Балтимор утром 26 марта обрушился большой мост, шесть рабочих пропали без вести. Контр-адмирал береговой охраны Шеннон Гилрит сказал, что нет надежды найти их живыми из-за холодной воды и длительного промежутка времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Поскольку водолазные команды сталкиваются со сложными условиями в темных водах, усеянных обломками, активные поисково-спасательные операции были приостановлены спустя примерно 18 часов после аварии, сообщили представители береговой охраны США и полиции штата Мэриленд.

Полковник полиции штата Роланд Батлер сказал, что власти надеются вернуть водолазов в воду в среду, чтобы найти останки рабочих.

Падение моста в США

Во вторник, 26 марта, в американском порту Балтимор обрушился большой мост после удара контейнеровоза . В результате автомобили и около 20 человек упали в реку. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение. Спасатели ищут выживших в реке Патапско после того, как огромные пролеты моста Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,57 км упали в воду.

Порт Балтимор

Балтимор является самым загруженным портом США по отправке автомобилей. В 2023 году частные и общественные терминалы порта Балтимора обслужили 847 158 автомобилей и легких грузовиков больше, чем в любом другом порту США. По данным сайта правительства Мэриленда, порт также переваливает сельскохозяйственную и строительную технику, сахар, гипс и уголь.

Судно длиной 948 футов (288,95 м) понесло мгновенную потерю тяги и бросило якоря в рамках аварийных процедур перед столкновением, сообщила компания Synergy Marine Pte Ltd.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикимістБалтийское море