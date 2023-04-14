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Внаслідок обстрілу Вовчанська була поранена працівниця медзакладу

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 14 квітня, росіяни обстріляли медичний заклад у Вовчанську (Харківська область). Відомо про одну поранену жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні ворог обстріляв медичний заклад у Вовчанську", - йдеться у заяві.

За словами Синєгубова, зазнала поранення та була госпіталізована 62-річна співробітниця закладу.

"Провели засідання з представниками Ради Церков та правоохоронних органів. Зазначили на необхідності неухильного дотримання комендантської години з 23:00 до 5:00 під час Великодніх свят. Якщо люди захочуть бути в храмі на нічній службі, вони мають залишатися там усю службу - до кінця комендантської години", - додав глава області.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли село Кучерівка Харківської області. Внаслідок атак окупантів постраждали троє чоловіків.

Вчора ми повідомляли, що окупанти вдарили по селищу Дворічна у Харківській області.

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