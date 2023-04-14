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В результате обстрела Волчанска была ранена работница медучреждения

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 апреля, россияне обстреляли медицинское учреждение в Волчанске (Харьковская область). Известно об одной раненой женщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня враг обстрелял медицинское учреждение в Волчанске", - говорится в заявлении.

По словам Синегубова, получила ранение и была госпитализирована 62-летняя сотрудница заведения.

"Провели заседание с представителями Совета Церквей и правоохранительных органов. Указали на необходимость неукоснительного соблюдения комендантского часа с 23:00 до 5:00 во время Пасхальных праздников. Если люди захотят быть в храме на ночной службе, они должны оставаться там всю службу - до конца комендантского часа", - добавил глава области.

Напомним, что российские войска обстреляли деревню Кучеровка Харьковской области. В результате атак оккупантов пострадали трое мужчин.

Вчера мы сообщали, что кафиры ударили по поселку Двуречная в Харьковской области.

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