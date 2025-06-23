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Внаслідок обстрілу Києва, зачинено один із виходів станції метро "Святошин"

Фото: на станції "Святошин" перекрито одно із вихлдів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники пошкодили інфраструктуру станції метрополітену "Святошин" у Києві. Призупинено роботу одного з виходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що тимчасово зачинено вихід до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.

"Тимчасово закрито вихід № 8 - до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Графік роботи станції не змінено - метро функціонує без перебоїв.

Нагадаємо цієї ночі росіяни масовано обстріляли Київ та область ударними дронами і балістичними ракетами.

Внаслідок атаки пошкодили станцію метрополетіну.

Загалом у столиці постраждали як мінімум 5 людей.

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