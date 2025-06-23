Внаслідок обстрілу Києва, зачинено один із виходів станції метро "Святошин"

Нагадаємо цієї ночі росіяни масовано обстріляли Київ та область ударними дронами і балістичними ракетами.

Внаслідок атаки пошкодили станцію метрополетіну.

Загалом у столиці постраждали як мінімум 5 людей.

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