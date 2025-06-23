В результате обстрела Киева, закрыт один из выходов станции метро "Святошин"

Российские захватчики повредили инфраструктуру станции метрополитена "Святошин" в Киеве. Приостановлена работа одного из выходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КВГА.
Отмечается, что временно закрыт выход к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста.
"Временно закрыт выход № 8 - к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев.
Напомним этой ночью россияне массированно обстреляли Киев и область ударными дронами и баллистическими ракетами.
В результате атаки повредили станцию метрополитена.
Всего в столице пострадали как минимум 5 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.