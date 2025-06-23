В результате обстрела Киева, закрыт один из выходов станции метро "Святошин"

Напомним этой ночью россияне массированно обстреляли Киев и область ударными дронами и баллистическими ракетами.

В результате атаки повредили станцию метрополитена.

Всего в столице пострадали как минимум 5 человек.

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