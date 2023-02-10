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Внаслідок обстрілу Харкова постраждали вісім людей

Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Харкова постраждали вісім людей (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Харкова вісім людей зазнали поранень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб", - написав він.

Синєгубов зазначив, що усіх поранених госпіталізували. Зараз медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Раніше Синєгубов повідомляв про сім постраждалих, двоє з яких у важкому стані.

Зазначимо, що у п'ятницю окупанти здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

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харковВійна Росії проти України