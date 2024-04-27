В результате обстрела Харькова ранена пациентка местной больницы

Из-за ракетного удара россиян по Харькову пострадали корпуса местной больницы, ранена женщина, которая находилась в учреждении на лечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что в результате атаки получила ранения как минимум одна пациентка больницы - женщина среднего возраста.

Обстрел Харькова

Напомним, около 0:30 в Харькове прогремели взрывы.

Агрессор ударил по Салтовскому району города, ракеты упали между корпусами гражданского лечебного учреждения. В результате прилета в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.

Добавим, что вечером 26 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу - россияне запустили с Черного моря ракеты "Калибр". Также сообщалось о взлете истребителей МиГ-31 и пусках ракет "Кинжал".

Позже в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

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