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В результате обстрела Харькова ранена пациентка местной больницы

Харьков, Суббота 27 апреля 2024 02:46
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В результате обстрела Харькова ранена пациентка местной больницы Фото: в Харькове из-за обстрела ранен женщина, которая находилась в больнице (Павел Петров/спикер ГСЧС в г. Киеве)
Автор: Валерий Савицкий

Из-за ракетного удара россиян по Харькову пострадали корпуса местной больницы, ранена женщина, которая находилась в учреждении на лечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что в результате атаки получила ранения как минимум одна пациентка больницы - женщина среднего возраста.

Осколками стекла ей посекло голову, медики оказывают помощь.

Обстрел Харькова

Напомним, около 0:30 в Харькове прогремели взрывы.

Агрессор ударил по Салтовскому району города, ракеты упали между корпусами гражданского лечебного учреждения. В результате прилета в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.

Добавим, что вечером 26 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу - россияне запустили с Черного моря ракеты "Калибр". Также сообщалось о взлете истребителей МиГ-31 и пусках ракет "Кинжал".

Позже в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

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