Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула пасажирка автобусу, ще одна людина поранена
У понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула пасажирка автобуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією. Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка", - йдеться у повідомленні.
За словами Кириленка, водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям.
"Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Але, на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав - люди вчасно евакуювалися", - додав глава області.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Через атаки окупантів вчора загинули шестеро жителів.
На Донецькому напрямку українським силам вдалося покращити своє тактичне положення. Були зайняті деякі позиції, що є стратегічно важливими.
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