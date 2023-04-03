ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате обстрела Авдеевки погибла пассажирка автобуса, еще один человек ранен

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 03 апреля 2023 18:44
В результате обстрела Авдеевки погибла пассажирка автобуса, еще один человек ранен Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 апреля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла пассажирка автобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией. Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека - водитель и пассажирка", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью.

"Практически в то же время массированного обстрела претерпел Часов Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал - люди вовремя эвакуировались", - добавил глава области.

Напомним, что российские войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. Из-за атак оккупантов вчера погибли шесть жителей.

В Донецком направлении украинским силам удалось улучшить свое тактическое положение. Были заняты некоторые позиции, которые являются стратегически важными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу