В результате обстрела Авдеевки погибла пассажирка автобуса, еще один человек ранен
В понедельник, 3 апреля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла пассажирка автобуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией. Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека - водитель и пассажирка", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью.
"Практически в то же время массированного обстрела претерпел Часов Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал - люди вовремя эвакуировались", - добавил глава области.
Напомним, что российские войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. Из-за атак оккупантов вчера погибли шесть жителей.
В Донецком направлении украинским силам удалось улучшить свое тактическое положение. Были заняты некоторые позиции, которые являются стратегически важными.
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