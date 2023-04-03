В результате обстрела Авдеевки погибла пассажирка автобуса, еще один человек ранен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией. Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека - водитель и пассажирка", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью.

"Практически в то же время массированного обстрела претерпел Часов Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал - люди вовремя эвакуировались", - добавил глава области.