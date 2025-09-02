Окупанти обстріляли Запорізьку область, є загиблі та руйнування (фото)

Як відомо, ворог активно обстрілює Запорізьку область. Так, недавно ми писали про майже повністю зруйноване селище Малокатеринівка, 80% якого перетворилось на руїни.

Також РБК-Україна повідомляло про атаку дронами Запорізької області, внаслідок чого постраждала молода жінка. Тоді окупанти обстріляли Новотроїцьке, були зафіксовані руйнування будівель.

Однак варто зазначити, що нещодавно ЗСУ знищили вантажний потяг РФ із цистернами на тимчасово окупованій території Запорізької області.