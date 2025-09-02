RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и разрушения (фото)

Фото: больше всего от обстрелов пострадал Пологовский район (t.me/UA_National_Police)
Автор: Маловичко Юлия

За минувшие сутки россияне около 600 раз атаковали населенные пункты в Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Как сообщил Федоров, враг нанес удар по 18 населенным пунктам.

Больше всего от атак оккупантов пострадал Пологовский район. В частности, в результате авиаудара по Омельнику погибла 64-летняя женщина и 65-летний мужчина.

"Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Омельнику, Егоровке, Новоселовке, Белогорью, Малиновке и Полтавке", - написал чиновник и добавил, что также была зафиксирована работа более 400 дронов.

Фото: враг активно уничтожает населенные пункты в регионе (Нацполиция Украины)

Также россияне применяли средства РСЗО и артиллерию.

"3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку...141 артиллерийский удар нанесен по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного", - отметил глава ОВА.

Известно, что в целом правоохранители зарегистрировали до ста сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

Как известно, враг активно обстреливает Запорожскую область. Так, недавно мы писали о почти полностью разрушенном поселке Малокатериновка, 80% которого превратилось в руины.

Также РБК-Украина сообщало об атаке дронами Запорожской области, в результате чего пострадала молодая женщина. Тогда оккупанты обстреляли Новотроицкое, были зафиксированы разрушения зданий.

Однако стоит отметить, что недавно ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами на временно оккупированной территории Запорожской области.

Запорожская областьВойна в Украине