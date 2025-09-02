Окупанти обстріляли Запорізьку область, є загиблі та руйнування (фото)
За минулу добу росіяни близько 600 разів атакували населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національної поліції та начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
Як повідомив Федоров, ворог завдав удару по 18 населеним пунктам.
Найбільше від атак окупантів постраждав Пологівський район. Зокрема, внаслідок авіаудару по Омельнику загинула 64-річна жінка та 65-річний чоловік.
"Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Омельнику, Єгорівці, Новоселівці, Білогірʼю, Малинівці та Полтавці", - написав посадовець і додав, що також було зафіксовано роботу понад 400 дронів.
Фото: ворог активно нищить населені пункти в регіоні (Нацполіція України)
Також росіяни застосовували засоби РСЗВ та артилерію.
"3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку...141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівному", - зазначив голова ОВА.
Відомо, що загалом правоохоронці зареєстрували до ста повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.
Як відомо, ворог активно обстрілює Запорізьку область. Так, недавно ми писали про майже повністю зруйноване селище Малокатеринівка, 80% якого перетворилось на руїни.
Також РБК-Україна повідомляло про атаку дронами Запорізької області, внаслідок чого постраждала молода жінка. Тоді окупанти обстріляли Новотроїцьке, були зафіксовані руйнування будівель.
Однак варто зазначити, що нещодавно ЗСУ знищили вантажний потяг РФ із цистернами на тимчасово окупованій території Запорізької області.