Окупанти обстріляли Запорізьку область, є загиблі та руйнування (фото)

За минулу добу росіяни близько 600 разів атакували населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національної поліції та начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Як повідомив Федоров, ворог завдав удару по 18 населеним пунктам.

Найбільше від атак окупантів постраждав Пологівський район. Зокрема, внаслідок авіаудару по Омельнику загинула 64-річна жінка та 65-річний чоловік.

"Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Омельнику, Єгорівці, Новоселівці, Білогірʼю, Малинівці та Полтавці", - написав посадовець і додав, що також було зафіксовано роботу понад 400 дронів.

Фото: ворог активно нищить населені пункти в регіоні (Нацполіція України)

Також росіяни застосовували засоби РСЗВ та артилерію.

"3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку...141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівному", - зазначив голова ОВА.

Відомо, що загалом правоохоронці зареєстрували до ста повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.