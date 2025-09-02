ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и разрушения (фото)

Украина, Вторник 02 сентября 2025 11:35
UA EN RU
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и разрушения (фото) Фото: больше всего от обстрелов пострадал Пологовский район (t.me/UA_National_Police)
Автор: Маловичко Юлия

За минувшие сутки россияне около 600 раз атаковали населенные пункты в Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Как сообщил Федоров, враг нанес удар по 18 населенным пунктам.

Больше всего от атак оккупантов пострадал Пологовский район. В частности, в результате авиаудара по Омельнику погибла 64-летняя женщина и 65-летний мужчина.

"Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Омельнику, Егоровке, Новоселовке, Белогорью, Малиновке и Полтавке", - написал чиновник и добавил, что также была зафиксирована работа более 400 дронов.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и разрушения (фото)Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и разрушения (фото)Фото: враг активно уничтожает населенные пункты в регионе (Нацполиция Украины)

Также россияне применяли средства РСЗО и артиллерию.

"3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку...141 артиллерийский удар нанесен по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного", - отметил глава ОВА.

Известно, что в целом правоохранители зарегистрировали до ста сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

Как известно, враг активно обстреливает Запорожскую область. Так, недавно мы писали о почти полностью разрушенном поселке Малокатериновка, 80% которого превратилось в руины.

Также РБК-Украина сообщало об атаке дронами Запорожской области, в результате чего пострадала молодая женщина. Тогда оккупанты обстреляли Новотроицкое, были зафиксированы разрушения зданий.

Однако стоит отметить, что недавно ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами на временно оккупированной территории Запорожской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком