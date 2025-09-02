Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие и разрушения (фото)

За минувшие сутки россияне около 600 раз атаковали населенные пункты в Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram .

Как сообщил Федоров, враг нанес удар по 18 населенным пунктам.

Больше всего от атак оккупантов пострадал Пологовский район. В частности, в результате авиаудара по Омельнику погибла 64-летняя женщина и 65-летний мужчина.

"Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Омельнику, Егоровке, Новоселовке, Белогорью, Малиновке и Полтавке", - написал чиновник и добавил, что также была зафиксирована работа более 400 дронов.

Фото: враг активно уничтожает населенные пункты в регионе (Нацполиция Украины)

Также россияне применяли средства РСЗО и артиллерию.

"3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку...141 артиллерийский удар нанесен по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного", - отметил глава ОВА.

Известно, что в целом правоохранители зарегистрировали до ста сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.