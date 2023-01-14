Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область

"Харків та усі громади області повністю знеструмлені внаслідок влучання російських ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури", - йдеться у заяві.

За його словами, нині на підприємстві не мають точних прогнозів, коли відновлять енергопостачання.

До цього глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що в області було зафіксовано 2 "прильоти" ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у місті працює наземний транспорт, який не залежить від електроенергії.

"Ми задіяли схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів", - повідомив Терехов.