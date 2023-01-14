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Громада у Харківській області була повністю знеструмлена: подробиці

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Україна, Субота 14 січня 2023 16:05
Громада у Харківській області була повністю знеструмлена: подробиці Фото: Громада у Харківській області була повністю знеструмлена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, Лозівська громада у Харківській області була повністю знеструмлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Лозівського міського голови Сергія Зеленського.

"Лозівська громада повністю знеструмлена. Комунальні підприємства перейшли на аварійні графіки", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що лікарні працюють на генераторах, а критична інфраструктура забезпечена альтернативними засобами зв'язку.

"Пункти незламності готові на випадок довготривалої відсутності світла. Тримаймося!", - додав міський голова.

Нагадаємо, що у суботу, 14 січня, у низці областей України застосовані аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів армії РФ.

Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.

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