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В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область

Фото: В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 14 января, россияне нанесли удары по Харьковской области. Электричество отсутствует во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко, которое приводит "Суспільне".

"Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас на предприятии нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.

До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что в области было зафиксировано 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе работает наземный транспорт, не зависящий от электроэнергии.

"Мы задействовали схему автобусных маршрутов на случай отключения электроэнергии, дублирующих основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов", - сообщил Терехов.

Напомним, что в субботу, 14 января, Лозовская община в Харьковской области была полностью обесточена.

Также сообщалось, что в субботу, 14 января, в ряде областей Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов армии РФ.

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