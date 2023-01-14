В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область

"Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас на предприятии нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.

До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что в области было зафиксировано 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе работает наземный транспорт, не зависящий от электроэнергии.

"Мы задействовали схему автобусных маршрутов на случай отключения электроэнергии, дублирующих основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов", - сообщил Терехов.