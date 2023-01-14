Через загрозу ударів. По областях України почалися аварійні відключення світла

У суботу, 14 січня, у декількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів армії РФ.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію щодо ситуації з електропостачанням у низці регіонів України.

Черкаська область

"За оперативною командою диспетчера НЕК "Укренерго" по Черкаській області застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Наразі жовті графіки погодинних відключень не діють", - йдеться в повідомленні "Черкасиобленерго" у Facebook.

Житомирська область

У Житомирській області також аварійні відключення електроенергії.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, для збереження енергетичного обладнання, НЕК "Укренерго" застосувало превентивне відключення електроенергії з високовольтних центрів енергозабезпечення області", - повідомляє у Facebook "Житомиробленерго".

Зазначено, що відновлення електропостачання відбудеться після закінчення повітряної тривоги.

Херсонська область

"Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення", - написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, це вимушені заходи, пов'язані з черговою ракетною атакою росіян - щоб вберегти енергетичні об'єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.

Електропостачання припинено 98462 абонентам.

Янушевич також зазначив, що коли загроза мине - світло відновлять.

Суми

"Сумчани, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко.

Київ, Київська та Одеська області

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла", - пише прес-служба ДТЕК.

Зазначено, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Кіровоградська область

"В зв'язку з масованою ракетною атакою території України та для зменшення руйнування енергосистеми на Кіровоградщині частково вводяться екстрені відключення електроенергії", - розповіла речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.

Вінницька область

"У Вінницькій області екстрені відключення електрики, стабілізаційні графіки не діють", - зазначили у Вінницькій міській раді.